Aleksey Navalnıy'ın naaşı ailesine teslim edildi

Navalnıy'ın Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey'in cesedi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalnıy'ın cenazesinin yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.

- NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.