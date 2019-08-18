İtalya'da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Gökyüzünde birden beliren parlak cisim, İtalya'nın Sardunya Adası sakinlerini hem şaşırttı hem de korkuttu.

Heyecan verici görüntüler otoyolda seyreden bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntünün ilerleyen karelerinde patlayan göktaşı, bölgeyi aydınlatıyor.

Ibiza'daki Puig Des Molins Gözlemevi, farklı açıdan bir görüntüye ulaşırken, Katalan Sivil Koruma Ajansı 55'ten fazla ihbar aldığını açıkladı.