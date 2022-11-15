Aliyev, Arnavutluk'ta mevkidaşı Begaj ile görüştü

Liderlerin görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Arnavutluk'a ziyaretinin siyasi diyaloğun çok iyi ufuklar ve çok iyi bir dinamiğe sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.

Bu bağlamda ortak istek ve çıkarların ortaya çıktığını ve birçok konuyu konuşmayı umduğunu belirten Aliyev, "Uluslararası kurumlardaki başarılı iş birliğimiz bağlarımızı, ilişkilerimizi güçlendiriyor." dedi.

Begaj'a hitaben "Siz, Arnavutluk'un Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ettiniz." diyen Aliyev, "Bu destek her zaman karşılıklı olmuştur. Biz, gerek işgal döneminde gerekse de İkinci Karabağ Savaşı döneminde bu desteği çok takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın sonucu olarak ata topraklarının kurtarıldığına ve uluslararası hukuk normlarının yeniden tesis edildiğine dikkati çeken Aliyev, BM kararlarının uygulanmadığını belirtti.

Aliyev, "Ermenistan bu kararların uygulanmasına hiçbir ilgi göstermedi. Hatta onlara göz yumdu ve uluslararası toplum buna göz yumdu." dedi.

Görüşmede doğal gaz alanındaki iş birliğinden hem kazanımlar hem de gelecekte yapılacak çalışmalardan söz ettiklerini aktaran Aliyev, "Gaz tedarikine gelince, Arnavutluk ve Azerbaycan, TAP (Trans Adriyatik Boru Hattı) projesinin üyesidirler. Ülkelerimiz, Güney Gaz Koridorunun uygulanmasında da çok başarılı bir iş birliği gerçekleştirdi. Şu anda Azerbaycan'ın doğal gazı Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- BEGAJ: "ARNAVUTLUK HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN DESTEKÇİSİ OLMUŞTUR"



Begaj da görüşmede ortak çıkar alanlarını ve iş birliğini derinleştirmenin somut yollarını belirleme ihtiyacına odaklandıklarını aktardı.

Arnavutluk'un her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün destekçisi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasından yana olduğunu vurgulayan Begaj, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl, Arnavutluk ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü. Bu bize, 2023 yılına, iş birliğimizin yoğunlaştırılması ve yeni gelişmelerin meydana gelmesi gereken yıl olarak bakma imkanı sağlıyor. Öte yandan, Azerbaycan tarafının ülkemize büyükelçilik açması teklifi üzerinde durduk. Bu öneriyi memnuniyetle karşılıyor, iş birliğin güçlendirilmesi için bir işaret ve iki dost ülke arasındaki iş birliği ritminin hızlandırılması için bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz."

Arnavutluk'un özellikle enerji, altyapı, turizm, tarım ve üretim gibi hayati sektörlerde iş birliği hedeflediğini, enerji altyapısı ve gazın her ülke için daha önemli hale geldiğini belirten Begaj, "Adriyatik-İyon Gaz Boru Hattı (IAP), TAP aracılığıyla Arnavutluk'u Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile bağlayarak, ülkemizi bölgesel ve Avrupa düzeyinde jeostratejik öneme sahip bölgesel gaz dağıtıcısı ve çeşitlendiricisi konumuna getiriyor. Ülkelerimiz arasındaki TAP gibi büyük bir projedeki iş birliği başarılıydı. Azerbaycan'ın bu alandaki tecrübesi ve yatırımlarından öğreneceğimiz ve tecrübe edeceğimiz çok şey var. TAP bünyesindeki transit ülke olan Arnavutluk, gaz iletiminden faydalanan bir ülke konumuna gelmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.

Begaj, mevkidaşı Aliyev'e Arnavutluk'un dış politikasının Güney Kafkasya bölgesinde uzun vadeli barışı; AB, BM, AGİT gibi kabul görmüş uluslararası aktörlerin arabuluculuğuyla, diplomasi ve diyalog yoluyla anlaşmazlıkların çözülmesini desteklediğini aktardığını sözlerine ekledi.

Aliyev temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelecek.