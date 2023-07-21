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Dünya

Aliyev: Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda global olarak daha önemli rol oynayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin ve Türkiye'nin ilerleyen yıllarda sadece bölgede değil global olarak da daha önemli rol oynayacağını belirtti.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Aliyev: Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda global olarak daha önemli rol oynayacak
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Aliyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'un açılışında konuştu.

Konuşmasına, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinerek başlayan Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel dostluğunun, bölgesel kalkınma ve istikrar için önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan halklarının ilişkisinin uzun süreli dostluk ve kardeşlik temelinde kurulduğunu, iki ülkenin bu temel üzerinde geliştiğini ve birbirini desteklediğini dile getirdi.

2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türk halkı ve devletinin Azerbaycan ile omuz omuza olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı 'Azerbaycan yalnız değildir.' açıklaması, bizim için büyük destek oldu. Biz, 44 günlük savaş döneminde kardeşlerimizin manevi desteğini hissettik. Erdoğan, birkaç kez açık şekilde Türkiye'nin tutumunu beyan etti. Diğer devlet yetkilileri de konuya ilişkin görüşlerini belirtti. Bu bizim için çok büyük siyasi ve manevi destek oldu."

Aliyev, zafer sonrasında Türkiye ile Şuşa Beyannamesi'ni imzalayarak ilişkileri müttefiklik düzeyine yükselttiklerine işaret ederek, "Şuşa Beyannamesi devletlerimiz için büyük başarı ve servettir. Bu beyanname bizim için yeni ufuklar açtı." dedi.

Türkiye'de yapılan seçimlere de değinen Aliyev, "Kardeşim Erdoğan'ın yeniden seçileceğine hiçbir şüphem yoktu. Çünkü o 20 yıllık yönetimi döneminde, ülkesine sadakatini defalarca göstermiştir. Bugün Türkiye, global lider ülkelerden biridir. Türkiye'nin uluslararası nüfuzu yıldan yıla artıyor. Azerbaycan'da, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan birisini bulmak çok zordur. Önümüzdeki 5 yılda da sıkı işbirliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Dünyada ve bölgede durumun değiştiğine dikkati çeken Aliyev, "Güney Kafkasya'da durumu istikrara kavuşturmalıyız. Sürdürülebilir barış elde etmeliyiz. Gelecek için güvenlik temin edilmelidir. Hem global konularda hem de bölgemizde Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Türkiye, istikrar sağlayıcı rol oynuyor. Türkiye'nin politikası bölgesel istikrar ve güvenliğin temin edilmesine yöneliktir ve Azerbaycan bu politikayı takdir etmektedir." dedi.

Aliyev, Erdoğan'ın Azerbaycan'a, kendisinin de Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden bahsederek, "Tüm konuları açıklamak istemiyorum fakat Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda sadece bölgede değil global olarak daha önemli rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Üç gün devam edecek forumda, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcı yer alıyor.

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