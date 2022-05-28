İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti
Dünya

Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkumların ailelerinin, baş kamu denetimcisinin ve çeşitli insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvurularının değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararı imzaladığını bildirdi.

168 mahkumun affedilenler listesine alındığı genelgeye göre, 36 mahkumun da kalan ceza süresi yarıya indirildi.

Öte yandan Resul Kondakçı adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında bulunduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.