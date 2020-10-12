12 Ekim 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:51

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haber Global canlı yayınına konuk oldu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz kara propagandayla yıllardır yüzleşiyoruz, bazı ülkelerin Ermeni diasporasıyla, Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak hep yaptıkları bir şeydi. Azerbaycan'ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim.

Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yine ateşkesi ihlal etmiştir. Gece saatlerinde sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlılar, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizlemeyecektir. Ermenistan devleti faşist devlettir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor.

Ermenistan'ın terör mahiyetini dikkate almak lazım. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor. Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde kararlar veriyor. Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz hale getirildi.

Hadrut'u işgal etmek için çabalıyorlar. Bu gece büyük bir grup, Hadrut'u işgal etmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi. Ermenistan'ın bu gece verdiği kayıp, Paşinyan'ın verdiği siyasi kararların kurbanlarıdır.

Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak isteyip, bizi saldırgan göstermek istediler. Ama artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz.

Biz gördük ki, Ermenistan hakikatı duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi.