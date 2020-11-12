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Dünya

Aliyev duyurdu: Ermenistan tazminat ödeyecek

Karabağ'daki çatışmalardan zaferle dönen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, varılan anlaşmanın ardından Ermenistan'ın verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:12
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaretinde Ermenistan ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Aliyev,Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söyledi. Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.

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