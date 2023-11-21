Aliyev: Fransa, Ermenistan'ı silahlandırarak yeni savaşlara zemin hazırlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi tarafından "Sömürgeciliğin sonlandırılması: Kadınların Güçlendirilmesi ve Haklarının Genişletilmesi" konulu uluslararası konferansa mesaj gönderdi. Aliyev mesajında, "Azerbaycan, sömürgeciliğin devam etmesinden, özellikle de sömürge bölgelerindeki kadın ve çocuk haklarının apaçık ihlalinden büyük endişe duymaktadır. Halihazırda 13 denizaşırı bölgeyi sömürgesi olarak kontrol eden ve dünya çapında farklı kıtalarda bulunan eski sömürgelerinin iç işlerine müdahale eden Fransa, uluslararası kuruluşların ve bağımsızlık mücadelesi veren halkların uzun yıllardır taleplerine rağmen yeni sömürgecilik politikasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN AKTİF OLARAK GİRİŞTİĞİ KÖLE TİCARETİ, İNSANLIĞIN EN UTANÇ VERİCİ SAYFALARINDAN BİRİDİR"



Aliyev, "İnsanlığın sömürge tarihindeki kanlı suçların çoğu Fransa tarafından işlenmiştir. Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Okyanusu, Atlantik ve Hint Okyanusu ile Latin Amerika'da onlarca ülkeyi işgal eden Fransa, onların zenginliklerini yağmaladı, halklarını uzun yıllar köleleştirdi, çok sayıda savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi. Fransız Silahlı Kuvvetleri etnik ve dini kimliklerine göre ayrımcılık yaptı ve yüz binlerce sivili soykırıma maruz bıraktı. Fransa'nın aktif olarak giriştiği köle ticareti, insanlığın en utanç verici sayfalarından biridir. Milyonlarca Afrikalı Fransız kölelik politikasının kurbanı oldu. Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanı olarak, Fransa'nın işgal altındaki ülkelerde işlediği çok sayıda insanlığa karşı suç ve zulümle ilgili gerçekleri defalarca sıraladım. Cezayir, Fas, Tunus, Mali, Cibuti, Nijerya, Çad, Senegal, Benin, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Togo, Kamerun, Vietnam, Komorlar, Haiti ve diğer ülkelerde milyonlarca masum insan Fransa tarafından öldürüldü. Fransa, 1994 yılında Ruanda'da 800 binden fazla Tutsi'nin katledilmesinden de sorumludur" ifadelerine yer verdi.

"FRANSA, BÖLGEMİZDE YENİ SAVAŞLARIN BAŞLAMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR"



Fransa'nın ayrıca Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırdığına dikkat çeken Aliyev, "Fransa, ayrılıkçı eğilimleri ve ayrılıkçıları destekleyerek sadece geçmiş ve şimdiki sömürgelerini değil, bölgemiz olan Güney Kafkasya'yı da istikrarsızlaştırıyor. Fransa, Ermenistan'ı silahlandırarak militarist bir politika uyguluyor, Ermenistan'da intikamcı güçleri teşvik ediyor ve bölgemizde yeni savaşların başlamasına zemin hazırlıyor. Fransa aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olma statüsünü kötüye kullanarak taraflı ve ön yargılı politikasını sürdürmekte, çeşitli bölgelerde jeopolitik entrikalara girişmekte, Batılı örgütleri diğer devletler üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.