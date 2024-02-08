Aliyev, Hankendi'de oy kullanmasının siyasi anlam taşıdığını belirtti

Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, seçimleri gözlemledikleri için TBMM heyetine teşekkür etti.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi arayarak kutladığını ve tebrik mesajı gönderdiğini hatırlattı.

2. Karabağ Savaşı'nda Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'a gösterdiği manevi ve siyasi desteğin takdire şayan olduğunu belirten Aliyev, seçimde oyunu Hankendi'de kullanmasının büyük siyasi ve sembolik anlam taşıdığını kaydetti.

Azerbaycanlılar, dün, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy kullanmıştı.

İlham Aliyev de aile bireyleriyle Hankendi'de oy vermişti.