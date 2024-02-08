İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6062
  • EURO
    32,9951
  • ALTIN
    1991.53
  • BIST100
    8976.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev, Hankendi'de oy kullanmasının siyasi anlam taşıdığını belirtti
Dünya

Aliyev, Hankendi'de oy kullanmasının siyasi anlam taşıdığını belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde oyunu ayrılıkçı Ermeni yönetiminin bir zamanlar 'başkent' olarak kullandığı Hankendi'de kullanmasının büyük siyasi ve sembolik anlam taşıdığını söyledi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Aliyev, Hankendi'de oy kullanmasının siyasi anlam taşıdığını belirtti
ABONE OL

Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, seçimleri gözlemledikleri için TBMM heyetine teşekkür etti.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi arayarak kutladığını ve tebrik mesajı gönderdiğini hatırlattı.

2. Karabağ Savaşı'nda Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'a gösterdiği manevi ve siyasi desteğin takdire şayan olduğunu belirten Aliyev, seçimde oyunu Hankendi'de kullanmasının büyük siyasi ve sembolik anlam taşıdığını kaydetti.

Azerbaycanlılar, dün, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy kullanmıştı.

İlham Aliyev de aile bireyleriyle Hankendi'de oy vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.