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Dünya

Aliyev, Michel ve Paşinyan'la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yapılan üçlü toplantıda bir araya geldi.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Aliyev, Michel ve Paşinyan'la görüştü
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Michel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ı Brüksel'de 5'inci kez ağırladığını hatırlatarak, görüşmenin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme yolundaki ilerlemeye odaklandığını söyledi.

"Liderler Güney Kafkasya'da barış için ortak bir iradeyi paylaştı." diyen Michel, ABD'de barış anlaşması için yapılan görüşmelerin ardından "elde edilen ivmenin sürdürülmesi" gerektiğini dile getirdi.

Michel, sınır meseleleri hakkında konuşurken "Liderler sınır meseleleri konusunda ikili toplantıların devam ettirilmesinde mutabık kaldı." dedi.

Tarafların bölgede ulaştırma ve ekonomik bağlantılardaki engellerin kaldırılması konusunda açık ilerleme kaydettiğini bildiren Michel, "Bu başlıktaki pozisyonlar, özellikle Nahçıvan'a giden demir yolunun yeniden açılması olmak üzere, artık birbirine çok yakın bir noktaya gelmiştir." diye konuştu.

Michel, bu konudaki olası bir anlaşma için iki liderin ekiplerini görevlendirdiği bilgisini paylaştı.

Tutukluların gelecek haftalarda karşılıklı serbest bırakılması konusunda bir anlayış bulunduğunu aktaran Michel, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin hakları ve güvenliği konusunda da görüş alışverişi yapıldığını kaydetti.

Michel, hasmane söylemlerden kaçınılması çağrısı yaparak, "AB'nin gizli bir gündemi yoktur. Tek amacımız Ermenistan ve Azerbaycan'ın kapsamlı ve adil bir barışa ulaşmasına yardımcı olmaktır." açıklamasında bulundu.

AB Konseyi Başkanı, temmuz ayında Aliyev ile Paşinyan'ın Brüksel'de yeniden görüşeceğini, bundan önce Moldova'da 1 Haziran'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nda da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile topluca bir araya geleceklerini bildirdi.

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