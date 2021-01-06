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Dünya

Aliyev, ''tarihi bir başarı'' dedi ve vurguladı: İlk kez Avrupa'ya ulaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ı mağlup ederek 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları kurtarmalarının ülkesinin 2020'de elde ettiği en temel sonuç olduğunu bildirdi. Güney Gaz Koridorunun son ayağı olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) 31 Aralık'ta faaliyete geçtiğini bildiren Aliyev, 'Tarihte ilk kez Azerbaycan doğal gazı Avrupa'da. Bu bizim tarihi başarımızdır.' şeklinde konuştu.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:33
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Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aliyev, "2020'nin temel sonucu topraklarımızın işgalden kurtarılmasıdır. Azerbaycan 44 günde tarihi bir zaferle topraklarını kurtardı, düşmana ezici darbeler indirdi ve Ermenistan'ı mağlup etti." dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığını ve bunun sonucunda Azerbaycan'ın işgal altındaki diğer 3 ili de siyasi yolla geri aldığını hatırlatarak, "Azerbaycan siyasi, ekonomik ve askeri gücü sayesinde başlıca görevini onurlu bir şekilde yerine getirdi." ifadesini kullandı.

2020'de ülkede genel seçimlerin yapıldığını, siyasi partilerle diyaloğun güçlendirildiğini, kadro reformlarının sürdürüldüğünü bildiren Aliyev, salgınla mücadele için yapılan çalışmalardan da bahsetti.

Aliyev, ekonomik gelişmelerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl ekonomimiz yüzde 4'ten fazla küçülmesine rağmen petrol dışı sektörümüz yüzde 11'den fazla büyüdü. Tarım sektörü büyüdü, ortalama aylık ücretler ve emekli maaşları arttı. Petrol Fonu'nun kaynakları azalmadı, böylece Azerbaycan döviz rezervlerini korudu."

Güney Gaz Koridorunun son ayağı olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) 31 Aralık'ta faaliyete geçtiğini bildiren Aliyev, "Tarihte ilk kez Azerbaycan doğal gazı Avrupa'da. Bu bizim tarihi başarımızdır." şeklinde konuştu.

Aliyev, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Azerbaycan'ın 190 ülke arasında 28. sırada yer aldığını ve en reformist ilk 10 ülke arasına girdiğini kaydetti.

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