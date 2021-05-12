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Dünya

Aliyev törende konuştu: Bugünü tesadüfen seçmedik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da inşa edilecek yeni caminin temelini attı. Caminin mimarisinin Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım tarihi dolayısıyla 8 rakamı tarzında olduğunu bildiren Aliyev, 'Temel atma için bugünü tesadüfen seçmedik. Yarın İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Azerbaycan halkının bayramını kutluyorum. Bayram öncesinde kadim Şuşa şehrinde yeni caminin temelinin atılması büyük tarihi ve sembolik karaktere sahiptir.' dedi.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00
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"Harıbülbül" müzik festivaline katılmak için Şuşa'ya giden Aliyev, burada yeni inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, daha önce Şuşa'da 17 cami bulunduğunu, bunların çoğunun Ermenilerce yıkıldığını belirtti.

Şuşa'da yarı yıkık durumda 3 caminin kaldığını vurgulayan Aliyev, yeni inşa edilecek caminin şehre hakim bir noktada olduğunu kaydetti.

Caminin mimarisinin Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım tarihi dolayısıyla 8 rakamı tarzında olduğunu bildiren Aliyev, "Temel atma için bugünü tesadüfen seçmedik. Yarın İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Azerbaycan halkının bayramını kutluyorum. Bayram öncesinde kadim Şuşa şehrinde yeni caminin temelinin atılması büyük tarihi ve sembolik karaktere sahiptir." dedi.

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