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Dünya

Aliyev: Türkiye ile Azerbaycan birliği ve kardeşliği istikrar, gelişme ve güvenlik etkenidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan birlik ve kardeşliğinin istikrar, gelişme ve güvenlik etkeni olduğunu söyledi.

AA13 Haziran 2023 Salı 12:31 - Güncelleme:
Aliyev: Türkiye ile Azerbaycan birliği ve kardeşliği istikrar, gelişme ve güvenlik etkenidir
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Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı heyetler arası görüşmede, seçimlerden kısa süre sonra yapılan ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde elde ettiği zaferden dolayı kutlayan ve başarılar dileyen Aliyev, "İlerleyen yıllarda dostluk ve kardeşliğimizin her zaman olduğu gibi yüksek düzeyde olacağından eminim. İkili görüşmede birçok konuyu müzakere ettik. Türkiye ile Azerbaycan birliği ve kardeşliği uluslararası etkendir, istikrar, gelişme ve güvenlik etkenidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türk halkının size gösterdiği itimat sizin uzun yıllar yaptığınız hizmetlere verilen yüksek değerdir. Sizi Azerbaycan'da çok seviyorlar. Siz bizim değerli misafirimizsiniz." dedi.

Yeni hükümet üyelerini de kutlayan Aliyev, "Dün bakanlarımız bir araya geldi. Bugün de temasları devam ediyor. Görüşmelerimiz görülen işleri sonuca bağlıyor ve ilerleyen yıllarda yapılacak işlerin yol haritasını belirliyor. Bu ziyaretinizde de böyle olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

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