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Dünya

Aliyev'den Azerbaycan'ı görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na tepki: Hevesleri kursaklarında kalacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayatımın en büyük projesi' sözleriyle açıkladığı 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'nde Azerbaycan'a yer vermemesini isim vermeden eleştirdi. Aliyev, 'Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.' dedi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
Aliyev'den Azerbaycan'ı görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na tepki: Hevesleri kursaklarında kalacak
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Orta Koridor'un Azerbaycan topraklarından geçmesinin Haydar Aliyev döneminde belirlendiğini, bazılarının o dönemde buna karşı çıktığını söyleyerek "Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var ama onların hevesleri kursaklarında kalacak." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'dan ulusa seslendi.

Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusal liderin hayatı ve çalışmalarından, Azerbaycan için yaptıklarından bahsetti.

Azerbaycan'ın bugün yürüttüğü politikaların temelinin Haydar Aliyev tarafından atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün Azerbaycan Avrasya'nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüşmüştür. Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan'da 'Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaştırma Koridoru' başlıklı büyük uluslararası konferans yapılmıştı. Bugün 'Orta Koridor' dediğimiz projenin temeli o zaman atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçmesi o yıllarda belirlenmişti. Bazıları bunu istemiyordu. Ne yazık ki bugün bile istemeyenler var. Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak." ifadelerini kullandı.

Gördükleri tüm işlerin ve başarıların temelinde milli ve manevi değerlere bağlılığın olduğuna vurgu yapan Aliyev, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın farklı yerlerinde farklı trendler gözlemleniyor, 'yeni değerler' ortaya çıkıyor. Biz ise geleceğimizi geleneksel değerlere bağlı kalarak çok güçlü milli ve manevi temel üzerine inşa ediyoruz. Genç neslin böyle yetiştirilmesi gerekiyor, biz de genç nesli böyle yetiştiriyoruz. Genç nesil milli ve manevi değerlere bağlı olmalı, edebiyatına, müziğine, sanatına bağlı olmalıdır. Biz dağ üstüne dağ koyan gençler yetiştirdik. Öyle bir nesil yetiştirdik ki onlar uzun yıllar işgal altında kalan topraklarımızı kurtardı."

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