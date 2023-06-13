''Bu tarihi anlaşmayla Türkiye ile resmen müttefik olduk''

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ı "Vatanınıza hoş geldiniz." diye selamlayan Aliyev, onu seçimde kazandığı zafer dolayısıyla bir kez daha tebrik etti.

Aliyev, Erdoğan'ın seçimde elde ettiği zaferin, 20 yıldan fazla süredir yürüttüğü politikaların Türk halkınca büyük takdir görmesinin tezahürü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve şerefli bir yol katederek dünya çapında bir güç merkezine dönüştüğünü vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın iç ve dış politikasının Türk halkı tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

Aliyev, Erdoğan'ın zaferinin Azerbaycan halkını da çok mutlu ettiğini söyleyerek "Seçimlerden sonra Türkiye ile Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinde yeni olanaklar ve yeni ufukların açıldığından eminim." dedi.

Erdoğan'la yapılan işleri gözden geçirdiklerini, yapılacak işler hususunda fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Aliyev, "Tüm başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor. İki gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yılını kutlayacağız. Bu, tarihi anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik olduk. Aslında uzun yıllardır müttefik idik fakat Şuşa Beyannamesi ile bu, resmiyete döküldü. Bu anlaşmanın Şuşa'da imzalanması sembolik anlam taşıyor. Çünkü Şuşa, Karabağ'ın tacıdır." diye konuştu.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterilen manevi ve siyasi destekler dolayısıyla Erdoğan'a ve kardeş Türkiye'ye teşekkür etti.

Tüm alanlarda somut programların uygulandığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir. Dış politikadaki ortak faaliyetlerimiz bölge için de büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişimi, kalkınması, istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye-Azerbaycan birliği etkeni çok önemlidir."

Erdoğan'la Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma ve savunma sanayi ilişkilerini müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, bu yıl 16 ortak tatbikat planlandığını, bunlardan 6'sının hayata geçirildiğini kaydetti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeli temelinde kurulacağını söylediğini hatırlatarak, bunu artık gördüklerini kaydetti.

Uluslararası hukukun çalışmadığını söyleyen Aliyev, "Bunu 30 yıllık işgal döneminde gördük. Müzakereler hiçbir sonuç vermedi. Sonuç doğuran bizim gücümüz oldu. Bundan sonra da ortak faaliyetlerimiz yönünde yürütülecek işler gücümüzü bölgede ve dünyada artıracaktır." dedi.

Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını ve 6 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın daha da artacağına işaret etti.

Ortak projelerin, özellik de enerji alanındaki projelerin ticaret hacminin artmasını sağlayacağını söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı her yıl artıyor. Bundan sonra da artması hususunda mutabakat sağladık. Türkiye üzerinden Avrupa'ya Azerbaycan doğal gazının ihracatı da artıyor. Buna da büyük talep var. Enerji alanında doğal gazla yetinmiyor. Yenilenebilir enerji alanında işbirliği hususunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem doğal gaz, hem petrol hem de elektrik enerjisi konularında aktif işbirliği yapıyoruz."

Ulaştırma konularını da müzakere ettiklerini belirten Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut jeopolitik düzende Orta Koridor'un önemi daha da artıyor. Hazar ve Azerbaycan üzerinden geçen yüklerin miktarı her geçen yıl artıyor ve daha da artacaktır. Bu nedenle biz Azerbaycan'da ulaştırma ve lojistik olanaklarımızı geliştiriyoruz. Bakü Limanı'nın olanaklarını 25 milyon tona genişletiyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. Bu koridorun açılması tüm ülkeler için yeni olanaklar sağlayacak ve bölgesel işbirliği konularına olumlu etki yapacaktır."

Eğitim alanındaki işbirliklerini de konuştuklarını aktaran Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Ortak Üniversitesinin kurulması yönündeki müzakereler son aşamaya geldi. Yakın aylarda bu konunun çözüme kavuşacağını umuyorum. Gündemimiz oldukça geniş. Tüm konularda fikir birliğimiz var. Bu böyle de olmalıdır. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği halklarımız, bölge ve Türk dünyası için önemlidir. Bu birliğin gelecek yıllarda daha da güçleneceğinden eminim." dedi.