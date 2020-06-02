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Dünya

Alman Bakan Maas'dan 'seyahat yasağı' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha önce 14 Haziran'dan sonra kaldıracağını açıkladığı seyahat yasaklarını yarın itibariyle kaldıracağını duyurdu.

IHA02 Haziran 2020 Salı 16:44 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:44
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Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart’ta konulan seyahat yasağının kaldırılması için Federal Meclis’e önerge veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hedefimiz, dünya geneli için geçerli olan seyahat uyarılarını kaldırmak. İlk yasakları AB ülkelerinden kaldırmayı planlıyoruz. Artık seyahat uyarılarını, seyahat önerileri şeklinde değiştireceğiz. Seyahat önerilerinde ülkeler hakkında bilgiler yer alacak. Bu bilgiler, vatandaşlarımıza tatillerini nerede planlayacakları ve hangi bölgelerde yapmamaları gerektiğine karar vermelerine yardımcı olacaktır. Avrupa dışındaki seyahat açıklamaları daha sonra yapılacaktır" dedi.

Alman hükümeti 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarılarını kaldırmaya hazırlanıyor. 15 Haziran itibarı ile kalkması konusunda AB ülkeleri arasında anlaşma sağlamışlardı.

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