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Dünya

Alman basını yazdı: Kritik bölgeye yeni askeri sevkiyat

Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde Alman hükümetinin, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı ileri sürüldü.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 18:25 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 18:25
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Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde Almanya'nın, Ukrayna'ya 300 milyon avro değerinde silah ve teçhizat göndermek için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Haberde sevk edilecek silahların ordu envanterinden olmayacağı, yeni üretim silahlar olacağı kaydedildi.

Gönderim listesinde tanksavar, insansız hava araçları ve havan topları başta olmak üzere bir dizi teçhizatın da olduğu ancak bunun onaylanması için güvenlik konseyinin gizli bir oturumda karar alması gerektiği belirtildi.

Sevk edilecek silahlar arasında 2.650 Matador tipi bazuka ve 18 keşif uçağının dışında havan topları, makineli tüfekler, 3 bin set gece görüş cihazı, binlerce koruyucu yelek ve kask, zırhlı SUV araçları, hava gözetleme ve 8 yer gözetleme radar cihazı bulunduğu bildirildi.

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