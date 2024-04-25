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Dünya

Alman basınından çarpıcı yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'den daha cesur konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüşmesi dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı. İkilinin ortak basın toplantındaki konuşmasına dikkat çeken Alman basını, 'Türk cumhurbaşkanı diğer konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını 'tamamen kaldırmasını' talep etti'' ifadelerini kullandı.

25 Nisan 2024 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Alman basınından çarpıcı yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'den daha cesur konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier resmi karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki lider açıklamada bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin bittiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, "'Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Steinmeier'in görüşmesi dünya basınında geniş bir yer buldu. Özelikle Alman basını ikilinin görüşmesini yakından takip etti. Birçok dalda yayın yapan Alman medyası Alman DW(Deutsche Welle) görüşmeyi okuyucularına, "Steinmeier Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu" başlığıyla aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik savunma işbirliğini güçlendirme çağrısını öne çıkaran Çin'in resmi devlet ajansı Xinhua, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisinde daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu' diyerek haberini yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN STEİNMEİER'DEN DAHA CESUR KONUŞTUĞUNA DİKKAT ÇEKTİLER

İkilinin görüşmesini özellikle yakın markaja alan Alman basınından Frankfurter Allgemeine görüşmenin uzun sürdüğüne dikkat çekerek, 'Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşme, tahmin edilenin üç katından fazla sürdü. Sonunda basın karşısına çıktıklarında Federal Başkan her iki ülkenin ortak çıkarlarını vurgulamaya çalıştı' dedi.

Alman gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman mevkidaşından daha cesur açıklamalar yaptığı yorumunda bulundu. Ambargoların kaldırılması çağrına dikkat çeken gazete, 'Türk cumhurbaşkanı diğer konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını "tamamen kaldırmasını" talep etti' ifadelerini okuyucularına aktardı.

Alman kamu televizyon kanalı ZDF ise, başlığına Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözünü taşıdı. Haberde 'Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, bir süredir arka planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. Ankara'da Türkiye cumhurbaşkanıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dedi' ifadelerine yer verildi.

ABD BASINI SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK ÇAĞRIYA DİKKAT ÇEKTİ

ABD merkezli Al Monitor da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkiler konusunda Berlin'den Türk savunma sanayisine yönelik satış kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını yinelediğine vurgu yaptı. Haberde Erdoğan'ın 'İlişkilerimizden savunma sanayisine yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bundan sonra özellikle savunma alanında engellerle karşılaşmak yerine ortak üretim projelerini tartışmaya odaklanacağını umuyoruz' sözlerine yer verildi.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN BASINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kardeş ülke Azerbaycan basını Azernews, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Ankara ve Berlin'in engellerle karşılaşmayacağı ve özellikle savunma sektöründe ortak üretim projelerini tartışmaya odaklanacağı yönündeki umudunu dile getirdi' dedi.

Görüşmeyi yakında takip eden Yunan basını ise, toplantıda gündeme gelen konular arasında Kıbrıs'ın da yer aldığını okuyucularına aktardı.

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