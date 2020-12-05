star.com.tr 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:03 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:05

Baltık Denizi'nde atılmış balık ağlarını arayan Alman dalgıçlar, Nazi ordusu tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve batık bir denizaltından denize atıldığını düşündükleri nadir bir Enigma şifreleme makinesine rastladılar.

Sualtı arkeoloğu Florian Huber, Gelting Körfezi'nin deniz tabanında bir ağa dolanmış bir daktiloyu keşfettiklerini düşünerek, bulgunun tarihsel önemini çabucak anladı.

Atılmış balık ağlarını arayan dalgıçlar, ilk başta Gelting Körfezi'nin deniz dibinde bir daktilo bulduklarını düşündüler, ancak su altı arkeoloğu Florian Huber, ellerinde ne olduğunu hemen fark etti. Huber, "Son 20 yılda pek çok heyecan verici ve tuhaf keşifler yaptım. Ama bir gün efsanevi Enigma makinelerinden birini bulacağımızı asla hayal etmedim." dedi.

Eski eser, korunması için Schleswig'deki Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

Enigma; İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesidir.



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