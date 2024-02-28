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Dünya

Alman Donanması ilk kez canlı silah kullanımında bulundu!

Almanya, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için kullanılan 'Hessen' fırkateyninin, Yemen'de ilk kez Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Alman Donanması ilk kez canlı silah kullanımında bulundu!
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Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) askeri misyonu "Aspides"te yer alan geminin, akşam saatlerinde arka arkaya 2 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Haberde, cuma günü başlayan ve "Alman Silahlı Kuvvetleri tarihinin en tehlikeli deniz görevi" olarak kabul edilen operasyonun, "Alman Donanmasının ilk canlı silah kullanımı" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan geçen deniz yolunun "dünya ticaretinin en önemli rotalarından biri" olduğu ifade edildi.

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