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Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Merkel, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatından memnun

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin 'Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor.' dedi.

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Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki durumun ele alındığını bildirdi.

Suriye'ye ile ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 17 Eylül'de "İdlib bölgesinde silahlardan arındırılmış bir tampon bölgenin oluşturulmasına ilişkin varılan mutabakattan sonraki durumun ele alındığını" aktaran Seibert, "Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin Ukrayna ile ilgili de Minsk Anlaşması'nın hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasının gerekliliğinin altını çizdiğini kaydetti.

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