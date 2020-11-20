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Dünya

Alman iş adamlarından ABD'ye Kuzey Akım 2 çağrısı

Alman Ekonomisi Doğu Avrupa Kuruluşları Birliği (OAOEV) ABD'yi Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yaptırımları kaldırılması konusunda çağrıda bulundu.

star.com.tr20 Kasım 2020 Cuma 23:19 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 23:20
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Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'in haberine göre, Alman Ekonomisi Doğu Avrupa Kuruluşları Birliği (OAOEV) ABD'yi Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşasında yer alan şirketlere yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

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Gazetede yer alan haberde, OAOEV'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye konuya ilişkin bir mektup gönderdiğini belirtildi.

OAOEV temsilcileri, "Joe Biden'in zaferi, Alman ekonomisine Transatlantik ortaklığı canlandırmak için büyük bir vaatte bulunuyor." ifadelerini kullanırken, Biden'in zaferinin ardından Demokratların Kuzey Akım 2'ye karşı yeni sınır ötesi yaptırımlar getirmek istediğinden korktuklarını vurguladılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Ekim tarihinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yaptırımları genişlettiğini açıkladı. Projeye yönelik herhangi bir yaptırım tehdidi, çok sayıda Avrupa menşeli firmayı ilgilendiriyor.

star.com.tr

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