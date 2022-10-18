Alman medyası duyurdu: Kritik isim görevden alındı

Spiegel'de yer alan habere göre, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Siber Güvenlik Şefi Arne Schoenbohm'ü görevden aldı.

Schoenbohm hakkında güvenlik soruşturması başlatıldı.

Schönbohm'un kurucusu olduğu Almanya Siber Güvenlik Konseyi adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia eden Bild gazetesi, uyarılara rağmen dernek yetkilileriyle görüşmelerine devam eden Schönbohm'un tepki çektiğini yazmıştı.

Arne Schönbohm'un Rus istihbarat servisi KGB'nin eski bir çalışanı tarafından kurulan bir Rus siber güvenlik şirketi O.A.O. Infotecs'in Almanya'da yan kuruluşunun üye olduğu söz konusu derneğin kurulmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Bu arada, Faeser ve Schönbohm'un 13 Ekim'de yapılması planlanan BSI'nin 2022 faaliyetlerine ilişkin ortak basın toplantısı iptal edildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.