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Almanya: AB, İngiltere’ye Brexit için daha fazla zaman vermeli

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, AB’nin İngiltere’ye Brexit için daha fazla zaman vermesi gerektiğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’ye, birlikten nasıl ayrılmak istediğine karar vermesine daha fazla zaman tanımak için AB’den resmi çıkış sürecini uzatmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.
 
Reuters’ın haberine göre BBC radyosuna açıklamalarda bulunan Altmaier, “Avrupa Birliği, İngiliz parlamentosu ve halkı tarafından net bir konum elde etmek için ek süreye izin vermelidir. Şahsen, bunu makul bir istek olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.
 
İngiliz parlamentosu tarafından dün yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu alarak tarihi bir farkla reddedilmişti.
 
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Brexit anlaşmasının büyük farkla reddedilmesinin ardından Theresa May hükûmeti için güvensizlik oylaması talep etmiş, hükûmeti dışarıdan destekleyen Kuzey İrlanda partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP) ise güven oylamasında Theresa May’i desteklemeye devam edeceklerini duyurmuştu.
 
DUP’un Theresa May’e destek açıklamasının ardından, Muhafazakâr Parti vekillerinin kendi hükûmetlerini düşürmek için oy kullanmadığı sürece hükûmetin güvensizlik oylamasında düşürülmesi mümkün gözükmüyor.

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