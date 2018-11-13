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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz: Avrupa'da ekonomik istikrar için daha fazla araçlara ihtiyaç var

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi ekonomisinin istikrarı için kullandığı araçların kendi başına yetersiz kaldığını belirterek, 'İstikrarı sağlamak için daha fazla araçlara ihtiyaç var.' dedi.

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Scholz, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 12. Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi'nde ekonomik istikrarın AB'nin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

ABD'de uygulanan işsizlik ve sigorta sistemini Avro Bölgesi'ne örnek gösteren Scholz, "Bizim ortak ekonomik birliğimizde ekonomik istikrar için başka yerlerde olduğu gibi yeterli araçlar yok. Bunu oluşturmak zorundayız. ECB'nin Avro Bölgesi ekonomisinin istikrarı için kullandığı araçlar kendi başına yetersiz kalıyor. İstikrarı sağlamak için daha fazla araçlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Küresel olarak şirketlere asgari bir vergi getirme konusunda anlaşma sağlanacağına dair güven taşıdığını dile getiren Scholz, eğer anlaşma olmazsa Avrupa'nın bu konuda tek başına adım atacağını kaydetti.

Scholz, Facebook ve Google gibi dijital şirketlere vergi uygulanmasının, çoğu şirketin Silikon Vadisi'nde bulunmasından ve bu şirketlerin fabrika gibi fiziksel yatırımları olmadığından zor olduğunu sözlerine ekledi.

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