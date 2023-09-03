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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz koşu yaptığı esnada yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koşu yaparken düşerek yaralandığı bildirildi.

AA3 Eylül 2023 Pazar 01:49 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz koşu yaptığı esnada yaralandı
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Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.

Scholz'un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.

4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan'da 8 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

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