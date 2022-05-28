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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkan Putin ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti.

80 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve bunu sona erdirme çabalarının konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede Scholz ve Macron'un, Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı.

  • Almanya Başbakanı Olaf Scholz
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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