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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'de ateşkes ve insani yardım çağrısını yineledi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
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Başbakan Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Şimdi mümkün olan en kısa sürede sağlanması gereken şey, rehinelerin serbest bırakıldığı daha uzun vadeli bir ateşkestir. Bu süre zarfında Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmalıdır." dedi.

Ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ve diğer pek çok ülkenin amacının iki devletli bir çözüm olduğunu vurgulayan Şansölye, "Müzakere edilmiş bir çözüm işe yarayacaktır. Tabii ki kendi ordusu olmayan bir devlet söz konusu ancak Filistin halkının barış içinde bir arada yaşayabilmesi için kendi kendini yönetmesi, kendi kendini örgütlemesi mümkün olmalıdır. İsrail ile Filistin arasında barış içinde bir arada yaşamanın nasıl mümkün olabileceği artık açıklığa kavuşmalıdır." ifadesini kullandı.

Bunun için Filistin'in özerk yönetiminin bir reform yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Scholz, "Bu reform, bugünkü haliyle kalamaz. Zira 17 yıldır seçim yapılmamıştır ve yönetimde bulunanların meşruiyetinin tam anlamıyla sağlandığı söylenemez." diye konuştu.

İki devletli çözüm konusunu AB toplantısında görüşeceklerini dile getiren Şansölye, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda sessiz kalmaya da gerek yok. Bu konuda çok farklı görüşler var ancak birisinin Filistin yönetiminin derhal tanınması gerektiğini söylemesi durumunda aynı fikirde olmayacağımız net. Herkes bunu bu netlikte görmüyor. Bu artık herkes tarafından biliniyor ve konuşulmadan kalmaması için burada da söylenmelidir. İşte tam da bu nedenle bir tartışma önemlidir ve umarım bu birlikteliği ifade eden ortak bir metin üretmeyi başarırız. Ben de hükümetimizin ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğim."

Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım ulaşmasının büyük önem taşıdığına ve Almanya'nın havadan gönderdiği yardımlarla buna katkıda bulunduğuna işaret eden Scholz, "Ancak bunun durumu kökten değiştiremeyeceğini biliyoruz. Daha fazla sınır kapısının açılması ve yardımların deniz yoluyla da bölgeye ulaşması gerekiyor." dedi.

Scholz, Gazze'deki insanların ihtiyaçlarının karşılanması için günde 500 tıra ihtiyaç olduğunu belirtti.

- RUSYA'YA MESAJ

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Şansölye Scholz, Avrupa'nın Ukrayna'yı tutarlı bir şekilde desteklemeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Rusya'nın zayıflık gösterdiğini savunan Scholz, "Rusya, insanların düşündüğü kadar güçlü değil." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya silah alımında kullanılması için AB zirvesinde kampanya yürütmek istediğini belirterek, bu rakamın yaklaşık 5 milyar avro olabileceğini söyledi.

Rusya'daki seçimlerin düzenleniş şeklini eleştiren ve bunun Kremlin'in zayıflığının işaretleri olduğunu ifade eden Scholz, Rus muhalefetini övdü. Scholz, "Böyle bir ülkede özgürlük konusunda ısrar etmek gerçekten zor. Bu insanlara verdiğimiz destekten vazgeçmemeliyiz." diye konuştu.

Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayan Scholz, NATO'nun savaşın bir tarafı olmayacağını ve Ukrayna'ya dikte edilen bir barışı kabul etmeyeceklerini kaydetti.

  • Almanya Başbakanı Olaf Scholz
  • gazze
  • israil
  • refah

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