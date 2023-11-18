İsrail'in Gazze'deki katliamlarına amansızca destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünyadaki ve ülkesindeki tepkilere dayanamayarak geri adım atmak zorunda kaldı. Scholz, "Mevcut çatışmalar Ortadoğu'da acil uzun vadeli bakış açıları ihtiyacını gösteriyor. İki devletli çözüm hedef olmalı" şeklinde konuştu.

Alman Başbakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmenin önemini vurgulayarak, "İkimizi de dünyadaki yaşanan krizler ilgilendiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası tüm dünya çapında olumsuz sonuçları oldu. Rusya'nın bu saldırganlığı durdurması konusunda hemfikiriz" dedi.

Scholz, Türkiye'nin Ukrayna'daki tahılın dünyanın diğer kesimine dağıtımı konusunda önemli bir rol oynadığına değinerek, "Cumhurbaşkanına bu konudaki uğraşlarından dolayı açıkça teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Scholz, Hamas'ı kesin bir dille kınadıklarını belirterek, "Birazdan daha başka gerilimleri nasıl önleyebileceğimizi konuşacağız" dedi.

"GAZZE'DEKİ SİVİL İNSANLARIN DURUMU SIKINTI VERİCİ"

"Her hayat eşit değere sahiptir. Gazze'deki sivil insanların durumu sıkıntı verici" ifadelerini kullanan Scholz, "Mevcut çatışmalar Ortadoğu'da acil uzun vadeli bakış açıları ihtiyacını gösteriyor. İki devletli çözüm hedef olmalı" şeklinde konuştu.



Scholz, "İster siyasi amaçlı, ister dini, ister sağdan ister soldan gelsin, antisemitizme ülkemizde yer yoktur. Aynı zamanda Almanya'daki 5 milyon Müslümanı yerlerinden etmek isteyenlere de karşı çıkıyoruz" dedi.

Scholz, "Sayın Cumhurbaşkanı, çatışmaya ilişkin çok farklı görüşlere sahip olduğumuz bir sır değil. Tam da bu yüzden konuşmalarımız önemli, özellikle zor anlarda kendi aramızda en iyi sohbete ihtiyacımız var" dedi.

Scholz ayrıca iki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinerek, "Almanya ve Türkiye vatandaşları birbirlerine birçok yönden bağlı" şekline konuştu.

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