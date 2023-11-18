İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'ya ''İsrail ile savaş suçu ortaklığı''na son verme çağrısı: Yardım ve yaltaklık edenler hesap vermeli
Dünya

Kanada'ya ''İsrail ile savaş suçu ortaklığı''na son verme çağrısı: Yardım ve yaltaklık edenler hesap vermeli

Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi'nin (ICJP) Kanada Hesap Verebilirlik Hukuk Çalışma Grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle aralarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma başlatılması için niyet bildiriminde bulundu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 00:48 - Güncelleme:
Kanada'ya ''İsrail ile savaş suçu ortaklığı''na son verme çağrısı: Yardım ve yaltaklık edenler hesap vermeli
ABONE OL

ICJP'nin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezin Kanada'daki hukuk çalışma grubu, Kanadalı yetkililer hakkında, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına yardım ettikleri gerekçesiyle kovuşturma talep edilen bildiriyi Kanada hükümetine sundu.

Bildiride, İsrail'in işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettiklerine dair kanıt bulunması halinde Başbakan Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin dahil olduğu hükümet yetkililerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilecekleri uyarısında bulunuldu.

İsrail'in insani yardım ve güvenli geçişin engellenmesi, ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanması ve 1,5 milyon insanın zorla yerinden edilmesi yoluyla etnik temizlik yaptığı vurgulanan bildiride, "tüm bunlara rağmen Kanada hükümetinin İsrail'e olan kararlı desteği"ni sürdürdüğü belirtildi.

Almanya Başbakanı Scholz'dan geri adım! "Hedef iki devletli çözüm"

SAVAŞ SUÇLARINI DESTEKLEYENLERE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMA ÇAĞRISI

Bildiride, Kanada'nın İsrail ordusuna silah ihracatını durdurmayı reddettiği, bazı Kanadalı kuruluşların da İsrail ordusuna yasa dışı olarak milyonlarca dolar gönderdiği ifade edildi.

Kanada'nın İsrail'e tüm silah ihracat izinleri iptal etmesi ve bazı Kanadalı kuruluşların İsrail ordusuna gönderdiği bağışları engellemesi gerektiği kaydedilen bildiride, Kanada'ya "İsrail ile savaş suçu ortaklığı"na son verme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Kanadalı yetkililerin davranışlarıyla ilgili kanıt toplamaya devam edildiği vurgulanarak, "savaş suçlarına yardım ve yataklık etmekten sorumlu" olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap vermelerini sağlamak için tüm uygun eylem yollarının takip edileceği kaydedildi.

BM Daimi Temsilcisi Önal'dan İsrail'e tepki: İnsanlık tarihi böyle bir trajedi görmedi

Söz konusu bildirinin, insan hakları, uluslararası hukuk, barış ve dış politika üzerine çalışan çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından desteklendiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.