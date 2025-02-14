Cumhurbaşkanı Steinmeier, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada NATO'nun önemine değindi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüğünü kaydeden Steinmeier, "(Kendisine) Neye karar verirsen ver, bizimle konuşun. Hedefi paylaşıyoruz, o yüzden oraya giden yolu koordine edelim. Her halükarda kısa vadede NATO'nun yeteneklerini zayıflatmak hatta uzun vadede NATO'yu sorgulamak, hiçbirimizin çıkarına olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

20. yüzyıldaki demokrasilerin gücünden doğan böyle bir İttifakı 21. yüzyılda bir daha hiç kimsenin hatta ABD'nin bile kuramayacağını savunan Steinmeier, "ABD dahil en güçlüler bile 21. yüzyılda müttefiklere bağımlı olacak." dedi.

İngiltere'den Ukrayna açıklaması: NATO'ya katılımda dönülmez yolda Almanya'nın 70 yıldır NATO üyesi olduğunu hatırlatan Steinmeier, "70 yıl sonra bile hala özgürlük ve güvenliği savunabilmesi için bugün NATO'ya ne borçlu olduğumuzu kendimize sormalıyız. Evet, mesajı aldık. Avrupa ile ABD arasında dengeli yük paylaşımına ihtiyacımız var. NATO'nun her iki taraf için de değerini koruyabilmesi amacıyla eşit derecede güçlü iki ayağın üzerinde durması gerekir. Ülkem bu konuda elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna konusunda konuşmasına da değinen Steinmeier, şunları kaydetti:

"Herkes, bu savaşın bitmesini istiyor. Bu savaşın nasıl sona ereceği, güvenlik düzenimiz ve Avrupa ile Amerika'nın dünyadaki güç konumu üzerinde kalıcı bir etki yaratacaktır. Sadece bir anlaşma yapıp ayrılmanın hepimizi zayıflatacağına inanıyorum. Ukrayna ve Avrupa'nın yanı sıra ABD'yi de. Bu nedenle ister savaşın bitiminden önce, ister sonra olsun, her senaryo, kolektif caydırıcılığımızı ve gücümüzü gerektirir. Bu nedenle her durumda Ukrayna'ya desteğimiz devam etmelidir."

"ABD, AVRUPA'DAN DAHA FARKLI DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAHİP"

Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den komşu ülkelere yerleştirileceğini duyurduğu sabah Ürdün'de bulunduğunu anlatan Steinmeier, bu açıklamaların Amman sokaklarında endişeye neden olduğunu görebildiğini söyledi.

Bakan Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşları ile görüştü Alman Cumhurbaşkanı, Amerikan yönetiminin kendilerinden çok daha farklı dünya görüşüne sahip olduğuna dikkati çekerek, "Yerleşik kurallara, ortaklıklara ve tesis edilmiş güvene saygı duymayan bir dünya görüşü. Bunu değiştiremeyiz. Bunu kabul etmeliyiz ve bununla baş etmeliyiz ancak bu dünya görüşünün hakim paradigma haline gelmesinin uluslararası toplumun çıkarına olmadığına inanıyorum. Kuralsızlık, dünyada yeni düzene model olmamalıdır." şeklinde konuştu.

Liberal demokrasilerin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Steinmeier, demokrasinin kargaşanın oyun alanı olmadığını söyledi.

Rusya ile Çin'in dijital teknolojiyi kullanarak hibrit savaş yürüttüğünü ve otokratik güçlerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Steinmeier, şunları dile getirdi:

"Sanki bu yeterince endişe verici değilmiş gibi ABD'de tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir teknolojik, finansal ve politik güç yoğunlaşması ortaya çıkıyor. Bir demokrat olarak, liberal demokrasilerde küçük bir girişimci elitin oyunun kurallarının önemli bir bölümünü yeniden tanımlama gücüne, araçlarına ve iradesine sahip olması, beni en çok endişelendiriyor. Ben özellikle bu elitlerden bazılarının demokrasimizin kurum ve normlarına yönelik küçümsemelerini gizlememesinden endişe duyuyorum."

TikTok ve X gibi teknoloji şirketlerinden de AB yasalarına uymalarını isteyen Steinmeier, bu platformların demokratik toplumları yok etmelerine ya da çocuklarda ciddi zararlar oluşturmalarına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

