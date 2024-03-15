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Dünya

Almanya: Filistin hükümetinin kurulması elzemdir

Almanya, etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

AA15 Mart 2024 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Almanya: Filistin hükümetinin kurulması elzemdir
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Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Sadece iki devletli çözüm Orta Doğu'da barışı sağlayacaktır. Bunun için de etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulması elzemdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Muhammed Mustafa'nın Filistin Yönetimi'nin yeni başbakanı olarak atanmasının iyi bir haber olduğu vurgulanarak, Mustafa'nın, Filistin'i yenileme ve acil reformları hayata geçirme görevleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulandı.

Almanya'nın Filistin Yönetimi'ni bu yolda desteklediği ve birlikte yakın şekilde çalıştıkları kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı 14 Mart'ta yeni Başbakan olarak atamıştı.

Filistin'de 19. hükümetin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.

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