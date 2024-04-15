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Dünya

Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisini, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarından dolayı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, saldırılar nedeniyle dün Almanya'nın Tahran Büyükelçisinin İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili Almanya'nın İran Büyükelçisi ile benzer planları olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Wagner, "Size İran Büyükelçisinin bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirebilirim. Görüşme bu saatte devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İran'da dün, Almanya'nın Büyükelçisinin, diğer batılı ülkelerin temsilcileriyle brifing vermek üzere Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini anımsatan Wagner, bu kapsamda burada da ikili görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Sözcü Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un dün ve 11 Nisan'da, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştüğünü ve Almanya'nın tutumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

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