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Dünya

Almanya, Mali'deki askerlerinin görev süresini 2024'te sonlandırmak istiyor

Alman hükümetinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görev süresini Mayıs 2024'te sonlandırmak istediği bildirildi.

AA22 Kasım 2022 Salı 21:17 - Güncelleme:
Almanya, Mali'deki askerlerinin görev süresini 2024'te sonlandırmak istiyor
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yazılı açıklamasında, hükümetin, BM MINUSMA misyonunun bir parçası olarak Mali'deki Alman askerlerinin görev süresinin Mayıs 2023'te son kez 1 yıl daha uzatılmasını Federal Meclise (Bundestag) teklif etme kararı aldığını belirtti.

Böylelikle düzenli şekilde bu görevin aşamalı olarak sonlandırılacağına işaret eden Hebestreit, bu konuda özellikle Mali'de Şubat 2024'te yapılması öngörülen seçimlerin de dikkate alındığını kaydetti.

- Yaklaşık bin 200 Alman askeri bulunuyor

Alman basınındaki haberlere göre, Mali'deki Alman askerlerinin durumunu ele almak için bugün Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Başbakanlık Binası'nda bir araya geldi.

Şu anda BM MINUSMA misyonunun bir parçası olarak Mali'de yaklaşık bin 200 Alman askeri bulunuyor.

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