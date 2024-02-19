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Dünya

Almanya, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin koşulların tümüyle aydınlatılması çağrısında bulundu

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümünün ardından Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergej Netschajew'in Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Almanya, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin koşulların tümüyle aydınlatılması çağrısında bulundu
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Alman hükümetinin, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını kaydeden Deschauer, şunları söyledi:

"Aleksey Navalnıy ve Rus hükümetini eleştiren diğer birçok kişiye karşı yürütülen siyasi motivasyonlu yargılamalar ve insanlık dışı hapishane koşulları, Rus adalet sisteminin muhaliflere karşı ne kadar acımasızca davrandığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ifade özgürlüğünü bastırmak için hangi araçları kullandığını gösteriyor."

Deschauer, bunu şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Rusya'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından Putin'in kendi halkına yönelik eylemlerinin daha acımasız hale geldiği değerlendirmesinde bulunan Deschauer, Putin'in halkını susturmaya çalıştığını söyledi.

Deschauer, Navalnıy'ı anmak için çiçek bırakanların gözaltına alınmalarını eleştirerek, Rusya'da baskılara rağmen demokrasi ve özgürlüğü savunan tüm cesur insanlara saygı duyduklarını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de "Navalnıy'ın ölümüne ilişkin koşulların tümüyle aydınlatılması ve cesedinin ailesine verilmesi" çağrısında bulundu.

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