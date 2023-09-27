Almanya, sınırlar kontrollerini artırıyor

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Polonya ve Çek Cumhuriyeti sınırlarında kaçakçılık için kullanılan güzergahlarda "esnek kontrollerin" yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sınır bölgelerinde kaçakçılık suçlarının artmasından dolayı, sınır bölgesini denetlemek için ek kontrollerin gerekli olduğu aktarıldı.

Sınır bölgelerinde daha önce yoğunlaştırılan "örtülü kontrollerin" yanı sıra kaçakçıların ağırlıklı olarak kullandığı noktalarda da ek kontrollerin yapılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bununla kaçakçılık faaliyetlerinin daha erken tespit edilerek önlenmesi hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Faeser, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'na katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, insanların hayatını tehlikeye atan kaçakçıların acımasız ticaretini durdurmak istediklerini söyledi.

Faeser, alınan kararla Federal Polisin sınır bölgelerinde yoğun olarak varlığını göstereceğini, buradaki amacın insan kaçakçıları üzerinde baskı oluşturmak ve sınırlardan kaçak yollarla geçirilen insanları korumak olduğunu belirtti.

Yerleri sürekli değişecek esnek ve mobil kontrollerle kaçakçıların başka noktaları kullanmalarını önlemek istediklerini anlatan Faeser, tedbirlerin etkisini göstermesi için Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile yakın temasta olduklarını kaydetti.

Faeser, kontrollerin ülkeler arasındaki ticarete ve insanların günlük hayatına etki etmesini istemediklerini ifade etti.

Düzensiz göçün önemli ölçüde azaltılması için Avrupa'da ortak iltica sisteminin oluşturulmasının önemli bir adım olacağını vurgulayan Faeser, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında herkes sıkı bir şekilde kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır." dedi.

Avrupa'da ortak iltica sisteminin yarın Brüksel'de ele alınacağını aktaran Faeser, bunun başarıya ulaşacağı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Faeser, AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'da çözüme ihtiyacımız var. Aksi takdirde Schengen tehlikedir." değerlendirmesinde bulundu.

Federal Polisten yapılan açıklamaya göre 2023'ün başından ağustos sonuna kadar yaklaşık 71 bin kişinin ülkeye izinsiz girdiği tespit edildi.