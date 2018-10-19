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Almanya, terör örgütü PKK/YPG’ye 10 milyon euro yardımda bulunacak

Almanya, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki işgaline destek veren bir karara imza attı. ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk ise, teröristlere 10 milyon euro yardımda bulunan Almanya'ya teşekkür etti.

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Merkel hükümeti, Irak ve Suriye'de DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki altyapı harcamalarında kullanılmak üzere 100 milyon euro yardımda bulunacağını duyurdu.
 
Açıklamada, yardımın 10 milyon eurosunun Rakka ve Deyrizor için sağlanacağı belirtildi. ABD Başkanı’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Almanya'ya teşekkür etti.
 
(Güneş)

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