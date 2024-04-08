İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0459
  • EURO
    34,9449
  • ALTIN
    2410.65
  • BIST100
    9756.69
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya UAD'de yargılanıyor: Meclis önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı
Dünya

Almanya UAD'de yargılanıyor: Meclis önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmasına başlandığı gün Alman Federal Meclisi önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Almanya UAD'de yargılanıyor: Meclis önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı
ABONE OL

Federal Meclis önündeki çimenlik alanda toplanan grup, Almanya'nın "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle UAD'de yargılanmaya başladığına dikkati çekmek ve İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistin'e destek veren grup, üzerinde "Soykırım-Almanya yine iştirak ediyor" ve "Silah sağlamayı durdurun" yazan pankartlar ve Filistin bayrakları açtı.

Gösteride, Gazze'de insanların ihtiyaç duyduğu eşyalar, temsili kefenlenmiş oyuncak bebekler, füze maketleri ve mermiler sergilendi.

Gösteriye katılanlardan Jara Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın bugün UAD'de soykırıma yardım etmekten yargılandığı için burada bulunduklarını belirterek, "Biz Almanya'nın soykırıma yardım etmekten suçlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"SİLAHLAR, FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANILIYOR"

Nassar, burada bazı talepleri de dile getirdiklerini aktararak, "Somut olarak Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurmasını talep ediyoruz. Hemen. Çünkü bu, çeşitli silah ihracat sözleşmelerini ihlal ediyor. Bu silahlar, İsrail tarafından Filistinlileri öldürmek için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) tekrar desteklemesini istediklerini de vurgulayan Nassar, "Almanya'nın Filistin yanlısı sesleri suçlu göstermeyi ve susturmayı bırakmasını talep ediyoruz. Elbette bir an önce ateşkes sağlanmasını, Gazze ablukasının kaldırılmasını ve Filistin'in işgalinin derhal sona erdirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Nassar, bu taleplerin yerine gelene kadar gösterilere devam edeceklerini, herkese bu bölgede kuracakları kampa katılmaları çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.