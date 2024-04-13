İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya, Ukrayna'ya Patriot gönderecek

Alman, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 20:12 - Güncelleme:
Almanya, Ukrayna'ya Patriot gönderecek
ABONE OL

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın hava saldırılarının artması ve Ukrayna hükümetinin talebi üzerine, müttefiklerinin koordinasyonunda daha önce teslimatı gerçekleştirilmiş ve planlananlara ek olarak bir Patriot hava savunma sisteminin daha bu ülkeye devredileceği bildirildi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ukrayna şehirlerine ve ülkenin altyapısına yönelik Rus terörü, tarifsiz acılara neden oluyor. İnsanların enerji kaynaklarını tehlikeye atıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığı açısından önemli olan endüstriyel tesisleri yok ediyor. Bu nedenle Ukrayna'yı başka bir Patriot hava savunma sistemiyle destekliyoruz. Bu kararı vermeden önce, mümkün olan en kısa sürede ülkemiz için yenisini almayı taahhüt etmiştim ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya daha önce çeşitli askeri ekipmanların yanı sıra iki Patriot hava savunma sistemi, atış üniteleri ve iki Patriot fırlatıcıyı teslim etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.