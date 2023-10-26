Almanya'da 180 Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi

DİTİB Münih Dini Danışma Kurulu Başkanlığı ve Güney Bavyera Eyalet Birliği koordinesiyle, DİTİB tarafından Münih bölgesinde camilerde düzenlenen 10 haftalık fahri Kuran Kursu Öğreticiliği eğitiminden başarıyla mezun olan kursiyerler için Yeterlilik Belgesi takdim programı düzenlendi.

Münih DİTİB Miraç Camisi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Recep Bal, cami derneklerinde sunulan eğitim faaliyetlerinin önemine değindi.

Cami derneklerinin toplumun önemli bir parçası olduğunu belirten Bal, "Buralar sadece ibadet mekanları olarak değil, aynı zamanda eğitim ve toplumsal gelişim merkezleri olarak da büyük bir rol oynamaktadır. Cami derneklerinin bu önemli işlevini desteklemeye devam etmek, toplumumuzun daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Münih Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Tanış da İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğuna vurgu yaparak, "Camiler, İslam medeniyetinin ruhunu ve temel taşlarını oluşturan en önemli yapılardır. İslam medeniyeti, sadece dini ibadetlerin yapıldığı mekan olarak değil, aynı zamanda toplumun bilgi, eğitim, kültür ve sosyal yaşamının merkezi olarak işlev gören camilerin inşa edilmesi ve sürdürülmesiyle büyümüş ve gelişmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fahri öğreticilik yapmaya hak kazanan 180 kursiyere belgeleri takdim edildi.