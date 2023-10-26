İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,204
  • EURO
    29,836
  • ALTIN
    1820.14
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da 180 Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi
Dünya

Almanya'da 180 Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi

Almanya'nın Münih kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) cami derneklerinde görev yapmaya hak kazanan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine yeterlilik belgeleri düzenlenen törenle verildi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Almanya'da 180 Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi
ABONE OL

DİTİB Münih Dini Danışma Kurulu Başkanlığı ve Güney Bavyera Eyalet Birliği koordinesiyle, DİTİB tarafından Münih bölgesinde camilerde düzenlenen 10 haftalık fahri Kuran Kursu Öğreticiliği eğitiminden başarıyla mezun olan kursiyerler için Yeterlilik Belgesi takdim programı düzenlendi.

Münih DİTİB Miraç Camisi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Recep Bal, cami derneklerinde sunulan eğitim faaliyetlerinin önemine değindi.

Cami derneklerinin toplumun önemli bir parçası olduğunu belirten Bal, "Buralar sadece ibadet mekanları olarak değil, aynı zamanda eğitim ve toplumsal gelişim merkezleri olarak da büyük bir rol oynamaktadır. Cami derneklerinin bu önemli işlevini desteklemeye devam etmek, toplumumuzun daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Münih Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Tanış da İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğuna vurgu yaparak, "Camiler, İslam medeniyetinin ruhunu ve temel taşlarını oluşturan en önemli yapılardır. İslam medeniyeti, sadece dini ibadetlerin yapıldığı mekan olarak değil, aynı zamanda toplumun bilgi, eğitim, kültür ve sosyal yaşamının merkezi olarak işlev gören camilerin inşa edilmesi ve sürdürülmesiyle büyümüş ve gelişmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fahri öğreticilik yapmaya hak kazanan 180 kursiyere belgeleri takdim edildi.

  • fahri Kuran Kursu
  • DİTİB cami
  • Münih Diyanet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.