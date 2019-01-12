Almanya'da 7 adliyede bomba ihbarı
Almanya'da 7 kentte adliye binalarına bomba ihbarı yapıldı.
Almanya'da 7 kentte adliye binalarına bomba ihbarı yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Almanya'da 7 kentte adliye binalarına bomba ihbarı yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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