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Almanya'da akaryakıt kıtlığı baş gösterdi

Almanya'da su seviyesi düşen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol kıtlığı baş gösterdi.

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Özellikle ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle çok sayıda istasyon hizmet veremez duruma geldi.

Yağışsız geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taşımacılığı açısından can damarı olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin, su seviyesi düşük olduğu için normal yük kapasitelerinin çok altında petrol ve gaz taşıyabildiği belirtildi.

Akaryakıt kıtlığı yüzünden fiyatların da arttığı kaydedildi.

Yılda 200 milyon ton yük taşınan Ren Nehri'nde, geçen günlerde Köln yakınlarında üç yük gemisi düşük su seviyesi yüzünden karaya oturmuş ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılabilmişti.

Petrol darboğazını aşmak için Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti, hafta sonları ağır tonajlı kamyonetlerin trafiğe çıkma yasağını yumuşatarak petrol taşıyan araçlara trafiğe çıkma izni vermişti.

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