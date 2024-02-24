Almanya'da büyük skandal! FETÖ ihanete ödül bekliyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "diriliş" mesajıyla paralel, Almanya'da gösterime giren "Exodus" filmi dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cü bir generalle örgüt mensubu bir polisin ihanetini masumlaştıran film, Berlin Film Festivali'nde ödüle aday gösterildi. Film ödül alırsa, Avrupa'da birçok ülkede vizyona girecek.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cüleri aklama çabası içerisine giren örgüt, Pensilvanya'dan gelen emirle uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. Türkiye'deki örgüt mensuplarından toplanıp Avrupa'ya gönderilen paralarla finanse edilen "Exodus" filmi, Almanya'nın başkenti Berlin'de, aralarında FETÖ'nün propaganda sorumlusu Cevheri Güven'in de bulunduğu yüzlerce firari örgüt mensubu tarafından izlendi. Filmde, FETÖ'nün darbe girişimine katılan bir general ve örgütün emniyet yapılanmasındaki bir polisin ihaneti masumlaştırılıp, örgüt mensuplarının dağılması önlenmeye çalışılıyor.

ÖDÜL ALIRSA AVRUPA'DA YAYILIR

Berlin Film Festivali'nde ödüle aday gösterilen filmin ödül alması halinde farklı Avrupa ülkelerinde de gösterime girebileceği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, FETÖ'nün filmin ödül alması amacıyla lobi faaliyetine giriştiği kaydedilirken, elebaşı Fetullah Gülen'in Avrupa ülkelerindeki örgüt sorumlularına bu konuda talimat gönderdiği belirtildi.

EMİR PENSİLVANYA'DAN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen geçen hafta Pensilvanya'daki örgüt kampından yayınladığı bir videoda "Bu umumi çözülmelerden sonra hususiyle devlet-i aliyenin çözülmesinden sonra, hakikaten insanlar kırılma yaşadılar. Bayağı ümitsiz duruma düştüler. Yeniden böyle bir diriliş çok çok önemli yani hafife almamak lazım. Kendimizden bilmemek lazım" sözleriyle örgüt mensuplarına mesaj vermişti. FETÖ elebaşının bu söylemi ve örgütün finanse ettiği "Exodus" filmi birlikte değerlendirildiğinde, örgüt mensuplarının çözülmesi ve dağılmasını engellemeye yönelik kara propagandaya devam edildiği görülüyor.