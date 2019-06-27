Almanya'da DHKP-C'li teröriste 5 yıl hapis
Almanya'da DHKP-C'li terörist 5 yıl hapisle cezalandırıldı.
- AA
Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 47 yaşındaki sanığa, "yabancı bir terör örgütü yöneticisi" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verildi.
Savcılık, bir yıldan fazla süren davada, söz konusu DHKP-C'linin 2002'den itibaren Belçika, Hollanda ve Almanya'da terör örgütünün üst düzey yöneticisi olmakla suçlandığını açıkladı.
Teröristin Belçika'nın Lüttich kentinde 2017'de yakalandığı ve Almanya'ya iade edildiği öğrenildi.
DHKP-C, Almanya'da 1998'den beri yasaklı örgütler arasında yer alıyor.
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