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Almanya'da DHKP-C'li teröriste 5 yıl hapis

Almanya'da DHKP-C'li terörist 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

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Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 47 yaşındaki sanığa, "yabancı bir terör örgütü yöneticisi" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verildi.

Savcılık, bir yıldan fazla süren davada, söz konusu DHKP-C'linin 2002'den itibaren Belçika, Hollanda ve Almanya'da terör örgütünün üst düzey yöneticisi olmakla suçlandığını açıkladı.

Teröristin Belçika'nın Lüttich kentinde 2017'de yakalandığı ve Almanya'ya iade edildiği öğrenildi.

DHKP-C, Almanya'da 1998'den beri yasaklı örgütler arasında yer alıyor.

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