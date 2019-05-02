Almanya'da `düğün konvoylarına´ karşı kanun hazırlığı

Yaklaşık bir milyon Türkün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Hükümeti adına bir açıklama yapan KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, "Bu son haftalarda yoğunlaşan ve emniyet güçlerimizin müdahale etmek zorunda kaldığı düğün konvoylarının sebep olduğu ulaşım ihlallerine karşı müsamaha göstermemiz mümkün değildir" dedi.

"BU GÖRÜNTÜLER DÜĞÜN DEĞİL, ÇILGINLIK"

KRV eyaletinin yaygın gazetelerinden Rhenische Post ve Kölner Stadt-Anzeiger ile Expres ve Bild gazetelerinin manşetlerine taşıdıkları, `Türk düğün konvoyları´ haberlerinde, "Bu görüntüler düğün değil, çılgınlık. Bu görüntüleri görmek, bu gürültülü silah patlatma olaylarını yaşamak zorunda mıyız? Bu sahneleri kim, ne zaman yasaklayacak?" başlıklarının kullanılması dikkat çekti.

Öte yandan, Türk düğün konvoylarının şehir ve otobanlardaki seyirlerini görüntülerle ekrana taşıyan, WDR, Sat.1 NRW ve RTLWest televizyonlarında vatandaşların bu olaylarla ilgili görüşlerine yer verildi.

Televizyon kanalına konuşan vatandaşlar, "İnsanların hayatında önemli günlerden biri olan düğün gününü eşi dostuyla kutlamasından daha normal bir şey olmaz. Fakat bu yapılırken, başkalarının hayatını riske atacak davranışları kabul etmek mümkün değildir" dedi.

BAKAN REUL: YENİ BİR KANUN KAÇINILMAZ HALE GELDİ

WDR, Sat.1 NRW ve RTLWest televizyon mikrofonlarına açıklamalarda bulunan KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, "Eyalet sakinlerimizin düğünlerini, eğlencelerini kanunların öngördüğü çerçeveler içinde yapmaları gerekirken, son haftalarda yüzden fazla olay mahalline çağrılan polisimizi daha fazla kanuni yetkilerle donatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Hristiyan demokrat Parti´li (CDU) KRV Eyalet İçişleri Bakanı Reul, eyaletlerdeki mevkidaşlarıyla görüşmelerine başladığı federal bazda düğün, eğlence, festivaller ve konser gibi etkinliklerde nelerin yapılabileceği nelerin yapılamayacağını yeniden düzenleyen kanun tasarısı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

"BİZ DÜĞÜNLERE DEĞİL, VERİLEN RAHATSIZLIKLARA KARŞIYIZ"

Bakan Reul, "Hiç bir kültürün veya şahsın eğlencesini yasaklamak gibi bir niyetimiz yok ve olamaz. Hedefimiz; trafiği ve geçilen güzergâhlardaki başkalarını rahatsız edici yükseklikte müzikler, ulaşımı tehlikeye sokan yolları kapatılarak dans etmeler ve oynamalar tahammül sınırlarını aştı ve genel kural haline getirildi. Bunun önlemekte kararlıyız" dedi.

Bakan Reul, açıklamasına, "Polislerimizin kestiği cezalar caydırıcı olmayınca, ehliyete el koymak, aracı geçici olarak trafikten men etmek gibi daha sert yaptırımları öngören federal bir kanun tasarısı için harekete geçmek zorunda kaldık. Huzuru sağlamaya çalışan polislerimize yapılan hakaretleri de hatırlatmak isterim. Kimse sınırsız ve istediği gibi, hangi gerekçeyle olursa olsun kafasına göre hareket etme özgürlüğüne sahip değildir" diyerek devam etti.

Kuzey Ren Vestfalya başta olmak üzere, Hessen, Rheinland Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde son haftalarda yoğun olarak düğün konvoylarının sebep olduğu trafik tıkanmaları yaşanmış, otobanlarda da oyun için durulunca trafik durmuştu. Geisslingen yakınlarında yaşanan düğün konvoyu kazasında ise 3 kişi de yaralanmış, araçlarda büyük hasarlar meydana gelmişti.