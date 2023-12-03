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Dünya

Almanya'da etkili olan şiddetli kar nedeniyle Münih'te 760 uçuş iptal edildi

Almanya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'nda dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Uçuşlar, yerel saatle 06.00'da yeniden başladı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Almanya'da etkili olan şiddetli kar nedeniyle Münih'te 760 uçuş iptal edildi
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Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Münih'te tren, tramvay, otobüs seferlerinde aksama yaşandı. Münih merkez tren istasyonu gelişlere kapatıldı. Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, demiryolu trafiğinin yarına kadar ciddi şekilde kardan etkileneceği belirtildi. Münih polisi halka, gerekmedikçe araçlarını kullanmamaları uyarısında bulunurken, Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı nedeniyle dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Havalimanında gerçekleştirilemeyen seferlerin ardından uçuşlar yerel saatle bugün 06.00'da yeniden başladığı kaydedilen açıklamada, seferler yeniden başlamasına rağmen hava trafiğinde bazı kısıtlamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, yolcuların sürekli olarak uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

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