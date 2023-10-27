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Dünya

Almanya'da eyalet bakanından saldırıya uğrayan DİTİB camisine ziyaret

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Bakanı Nathanael Liminski, Bochum kenti yakınlarındaki Dahlhausen beldesinde 10 gün önce saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti.

AA27 Ekim 2023 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Almanya'da eyalet bakanından saldırıya uğrayan DİTİB camisine ziyaret
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Bakan Liminski, 17 Ekim gecesi kapısına gamalı haç ile Davud Yıldızı sembolleri çizilerek, panjurları yakılmaya çalışılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

DİTİB yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını arzu ettiklerini söyleyen Liminski, şunları kaydetti:

"Hangi dine ait olursa olsun mabetler dokunulmazdır, korunması lazım. Bunun için KRV hükümeti ve dini teşkilatlar olarak bunu birlikte destekleyeceğiz. Eyalette herkesin dini inancını özgür yaşama hakkı vardır. Bunun için nereye saldırı olursa olsun buna karşı empati kurarak yaklaşmak lazım. Dinler arası ilişkilerin de bu manada tabandan tavana derinleşmesini arzu ediyoruz. Sorunları birlikte çözebilir, geleceğe yönelik çalışmaları teşvik edebiliriz."

Bakan Liminski'ye ziyaretinde dini teşkilatların başkanları ile yetkililer eşlik etti.

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