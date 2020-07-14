star.com.tr 14 Temmuz 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:28

Almanya'da yaşanan inanılmaz olay, filmleri aratmadı.



Ülkenin Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Oppenau kasabasında, ilkel silahlarla donandığı söylenen Yves Etienne Rausch adlı 31 yaşındaki adamın, 4 polisin silahlarını alarak ormana kaçtığı raporu, tüm polis birimlerini harekete geçirdi.

Polis, birkaç ateşli silahı bulunan bir adamın arandığını; Oppenau kasabası sakinlerinin Fransa sınırından uzak durmaları, ormana gitmemeleri ve otostopçu almamaları çağrısında bulundu.

Polisin açıklamasında şüpheli, 'Yves Etienne Rausch olarak tanımlanan şüpheli, 170 cm boyunda, kel ve keçi sakallı... Gözlük takıyor ve kamuflaj kıyafet giymiş.' şeklinde tanımlandı.

Ok ve yayla gezen bir adam ihbarı üzerine bölgeye giden polislerin silahlarını alan adamın, şu anda her biri 16 mermi taşıyan dört Heckler & Koch P2000 silahına sahip olduğu belirtildi.

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Polislerin silahının alındığını duyan polis birimleri, hemen Rausch'ın yakalanması için bir operasyon başlattı. Yetkililer bölgedeki birçok yolu kapattılar ve Oppenau çevresinde üç deniz mili (5,6 kilometre) alanı uçuşa yasak bölge ilan ettiler.

Büyük çaplı operasyona arama köpekleri ve Özel Kuvvetler ekipleri de katıldı. Yüzlerce memur bölgede potansiyel saklanma yerlerine baskın düzenlerken helikopterler gökyüzünde devriye geziyor.

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