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Dünya

Almanya'da fırtına ve su baskını sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
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Polis tarafından yapılan açıklamada, özellikle Paderborn kentinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar oluştu.

Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının camları kırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazıları ağır olmak üzere çeşitli şekillerde yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, Wittgert'te 38 yaşındaki kişinin aşırı yağışlar nedeniyle su basan evinin bodrum katında, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Oluşan yıkım sonrası hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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