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Dünya

Almanya'da iki kız çocuğuna ırkçı saldırı! Başörtülerini çıkartmalarını istedi

Almanya'da iki kadının, başörtüsü takan iki kız çocuğuna ırkçı saldırıda bulunduğu bildirildi.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 20:06 - Güncelleme:
Almanya'da iki kız çocuğuna ırkçı saldırı! Başörtülerini çıkartmalarını istedi
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Dresden Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 75 ve 83 yaşındaki iki Alman kadın, Bönisch Meydanı'nda bankta oturan biri Rus, diğeri Libyalı 13 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ırkçı hakarette bulunarak, onlardan başörtülerini çıkartmalarını istedi.

Öte yandan, 83 yaşındaki kadın kızlardan birinin kolunu tutarak acı çekmesine neden oldu.

Polis, kız çocuklarına ırkçı saldırıda bulunan iki kadın hakkında "halkı kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

ALMANYA'DA MÜSLÜMAN KARŞITI NEFRET SUÇLARI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Alman hükümeti, 2023'te ülkede 1464 Müslüman karşıtı nefret suçunun işlendiğini açıklamıştı. Böylece, 2022'de 610 olarak kayıtlara geçen Müslüman karşıtı nefret suçu, 2023'te iki kattan fazla artmış oldu.

Ülkede 2024'ün ilk çeyreğinde ise 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendiği belirtilmişti.

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